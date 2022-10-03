3 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 09:25 — REGNUM В конце сентября 2022 года стало известно, что АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» сменил основного акционера. Вместо государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» пакет из 77,63% акций получила компания, которая связана с инвестиционной группой «Тринфико». Кому был продан один из старейших футбольных клубов страны, ведущий свою историю с 1911 года и некогда бывший частью Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА)? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Гол! Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР

Сделка заключена: ВЭБ вышел из игры

В конце сентября 2022 года на сайте ПФК ЦСКА появилось официальное сообщение, что госкорпорация «ВЭБ. РФ» и некая компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку по продаже (приобретению) почти 78% акций АО «ПФК ЦСКА». Относительно нового партнёра в АО заявили, что он «сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба», а спортивное направление остаётся «под контролем президента клуба Евгения Гинера».

О том, что пакет госкорпорации будет продан, стало известно ещё летом 2022 года. Среди потенциальных покупателей разные источники называли госкомпанию под руководством Виталия Мутко (бывшего президента Российского футбольного союза) — АО «Дом. РФ» и инвестиционную группу «Тринфико».

Итак, что же это за компания «Баланс Эссет Менеджмент»? В ЕГРЮЛ с таким наименованием есть лишь одно юрлицо — ООО «Баланс Эссет Менеджмент». И любопытное совпадение: ранее этот актив назывался ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» (TRINFICO Property Management). Создана компания в декабре 2004 года для управления ценными бумагами, прописана в Москве. Уставный капитал — 20,31 млн рублей. С сентября 2022 года единственным владельцем актива числится его же директор — Виталий Баланович. По данным базы «Контур. Фокус», ранее собственниками были ООО «Тетис Кэпитал» (владелец — ЗАО «Тринфико») и АО «Тринфико Холдингс».

Юридически новый акционер ПФК ЦСКА отношения к «Тринфико» не имеет, но есть ряд нюансов.

Виталий Мутко Дарья Антонова © ИА REGNUM

ООО «Баланс Эссет Менеджмент» владеет двумя компаниями — ООО «Специализированное финансовое общество Сити Инвест 2» («СФО Сити Инвест 2») и ООО «СФО Сити Инвест 3». Оба имеют один юридический адрес и управляются ООО «ТПМ Секьюритизация», которое создано в июне 2022 года и принадлежит АО «Тринфико Холдингс».

Помимо этого, Баланович — совладелец ООО «Тринфико Групп» и ООО «Тетис групп». Совладельцы — Олег Белай и Андрей Марсий. На июнь 2022 года ООО «Тринфико Групп» владело в АО «ТРИНФИКО Холдингс» 80% акций.

Из отчёта компании АО «ТРИНФИКО Холдингс» за 2021 год (утвержден в мае 2022 года) известно, что Баланович окончил в 2007 году «Высшую школу экономики» по специальности «менеджмент организаций» и в последние годы имеет и имел отношение к юрлицам из дивизиона инвестгруппы, в том числе ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», ООО «ТЕТИС Кэпитал» и ООО «Т-Капитал».

По данным базы «Контур. Фокус», компания «Баланс Эссет Менеджмент» была исполнителем 94 госконтрактов на общую сумму 389 млн рублей. Среди них контракты на продажу и аренду объектов недвижимости, поставку услуг ЖКХ. Например, в 2017 году компания сдавала помещение в аренду для нужд управления Росреестра по Москве.

Болельщики «ЦСКА» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Что представляет собой ПФК ЦСКА как инвестиция?

По данным ФНС России, АО указало по итогам 2021 года выручку в размере более 4,297 млрд рублей против 2,77 млрд рублей годом ранее. Но при такой высокой выручке три года клуб демонстрировал убытки: в 2021 году — 735 млн рублей, в 2020 году — более 2 млрд рублей. В 2019 году чистый убыток составлял 709 млн рублей.

Но не стоит забывать, что у АО есть и активы в виде недвижимости. Видимо, на них и будут делать ставку новые акционеры.