Симферополь, 3 октября, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Финалистка крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева прокомментировала исполнение песни «Червона калына», которая считается гимном киевских националистов. Комментарии женщина 2 октября оставила на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является как-то запрещённой! И пели мы её без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов», — так написала Валеева, добавив, что они с подругой пели песенку, которую знали давно.

Валеева указала, что сама она проживает с детьми в Симферополе и не стала бы рисковать семьёй, открыто распевая гимн нацистов, если бы знала историю этой песни. Женщина призвала комментаторов прекратить писать ей оскорбления и «оставаться людьми».

Напомним, жительница Крыма и финалистка конкурса красоты Валеева опубликовала в соцсети видео, где она и ещё одна женщина исполняют песню «Червона калына», которую считают неофициальным гимном УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник главы Крыма Олег Крючков предложил «Миссис королева красоты Крыма» Валеевой, спевшей националистическую песню, проявить талант за линией фронта, в расположении частей ВСУ.