Лондон, 3 октября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Британский энергетический регулятор Ofgem предрекает стране чрезвычайную ситуацию с поставками газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

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«Великобритания находится под значительным риском нехватки газа этой зимой из-за нехватки поставок в Европе. Ofgem заявила, что существует вероятность того, что в Британии может возникнуть чрезвычайная ситуация с поставками газа — электростанции не смогут выдавать электроэнергию.

Согласно отраслевым правилам, электростанции, у которых отключен газ, будут вынуждены платить огромные сборы, которые фактически наказывают их за невыполнение обещанных поставок электроэнергии», — пишет Times.

Регулятор считает, что проблема должна быть решена в срочном порядке, иначе Великобритании грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейские страны может ожидать более холодная зима, чем обычно, пишет Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).