Бразилиа, , 04:12 — REGNUM Второй тур президентских выборов состоится в Бразилии, за пост главы государства будут бороться действующий лидер страны Жаир Болсонару и экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом 3 октября сообщил Высший избирательный суд страны (выполняет функции ЦИК).

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Выборы определены математически. Второй тур», — уточняется в официальном приложении суда.

Всего было обработано 97,45% бюллетеней, Лула да Силва набрал 47,93% голосов избирателей, действующий президент Болсонару на втором месте, за него отдали голоса 43,63% избирателей. Остальные кандидаты в президенты набрали значительно меньше голосов, у многих менее 1% поддержки избирателей.

Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату требовалось набрать более 50% голосов. Таким образом, стало понятно, что в Бразилии состоится второй тур выборов. он намечен на 30 октября.

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