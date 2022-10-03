Макрон пообещал разработать новые санкции против России
Париж, 3 октября, 2022, 03:57 — ИА Регнум. В ходе телефонных переговоров 2 октября с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что будет работать с европейскими партнёрами над новыми санкциями против России, сообщает Елисейский дворец.
Иван Шилов ИА REGNUM
Макрон
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Макрон заверил Зеленского, что Франция поможет восстановить полный суверенитет и территориальную целостность бывш. УССР.
Также темой беседы стала ситуация на Запорожской АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, военкор Евгений Поддубный раскрыл подробности, кто тренирует укронацистов и откуда киевский режим получает информацию.