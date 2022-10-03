Лондон, 3 октября, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Письмо Грэму Брейди, председателю парламентского «Комитета 1922», объединяющего рядовых депутатов от правящей Консервативной партии Великобритании, с просьбой вынести вотум недоверия лидеру партии и премьер-министру страны Лиз Трасс было подано от члена британского парламента. Об этом 2 октября сообщает агентство Блумберг.

Tom Witham Лиз Трасс

По правилам партии, год после избрания у премьер-министра Великобритании есть иммунитет от вотума недоверия. Однако член парламента отметил, что если сразу несколько депутатов тоже подадут письма, то в итоге установки можно будет поменять.

При этом отмечается, что достичь такого количества поданных писем, которое бы заставило Брейди действовать, депутатам будет очень непросто. Многие члены парламента столкнулись с выбором: либо поддержать программу нового премьер-министра и попасть под критику избирателей, либо выступить против, настроив против себя руководство партии.

Напомним, глава минфина Квази Квартенг 23 сентября объявил о снижении правительством налогов для стимуляции роста экономики. Было заявлено об отмене повышения налога на прибыль предприятий с 19% до 25%. В итоге бюджет страны недополучит около £45 млрд ($48 млрд). 26 сентября курс фунта упал до исторического минимума ($1,0349), а рынки акций и облигаций королевства потеряли почти $500 млрд с тех пор, как Трасс заняла пост премьер-министра. На правительство Трасс обрушилась волна критики и со стороны избирателей, и со стороны парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупнейшем падении курса фунта стерлингов по отношению к доллару.