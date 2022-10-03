Хабаровск, , 03:40 — REGNUM Арбитражный суд Хабаровского края 5 октября 2022 года планирует начать рассмотрение иска Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Ургалуголь». С последнего пытаются взыскать ущерб, причинённый окружающей среде, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск ведомством был подан ещё в конце августа 2022 года. Дело слушает судья Варлаханова. Речь идёт «о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в размере 4 852 552 рублей». Прочие детали спора пока не сообщались.

Компания-ответчик зарегистрирована в едином госреестре юрлиц в 1994 году и работает сфере угледобычи. Актив прописан в рабочем посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края. АО входит в дивизион СУЭК.

Напомним, ранее то же ведомство потребовало через суд более 36 млн рублей за вред природе с угледобывающей компании «ММК-Уголь» (Кузбасс) и ПАО «Распадская». Дело по последнему юрлицу прекратили после выплаты им запрошенной суммы, заявленной как ущерб водному объекту.