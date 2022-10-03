Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM Вступление киевского режима в НАТО может занять несколько месяцев, а то и лет, пишет газета New York Times.

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НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это займет время», — сказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Отмечается, что НАТО придерживается «политики открытых дверей» и любая страна Европы может подать заявку на членство в НАТО, но принимать решение будут все 30 стран-участниц альянса.

Авторы отметили, что маловероятно принятие киевского режима в НАТО, так как страна втянута в войну, а альянс основан на доктрине взаимной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на территории бывш. УССР будет иметь жесткие последствия для России, написал ТАСС.