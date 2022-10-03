Нью-Йорк, США, 3 октября, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Вступление Киева в НАТО может занять несколько месяцев, а то и лет, пишет газета New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Это займет время», — сказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Отмечается, что НАТО придерживается «политики открытых дверей» и любая страна Европы может подать заявку на членство в НАТО, но принимать решение будут все 30 стран — участниц альянса.

Авторы отметили, что маловероятно принятие Киева в НАТО, так как страна втянута в войну, а альянс основан на доктрине взаимной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на территории бывш. УССР будет иметь жесткие последствия для России, написал ТАСС.