Донецк, 3 октября, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Военкор Евгений Поддубный раскрыл подробности, кто тренирует укронацистов и откуда киевский режим получает информацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

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По словам эксперта, натовская структура управления ВСУ за пределами б. УССР обрастает подробностями — на базе в Висбадене (Германия) киевских боевиков тренируют инструкторы под руководством Кристофера Донахью. Это командир 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, который запомнился тем, что был последним американским военным, бежавшим из Афганистана.

«Продолжает работать американский военный центр для управления ВСУ, расположенный во Львове. О его создании говорили ещё весной. Логично предположить, что именно оттуда генштаб Зеленского получает данные, собираемые спутниковыми группировками НАТО и самолетами AWACS», — написал в своём телеграм-канале Евгений Поддубный.

Как сообщало ИА REGNUM, Александровку в Донецкой Народной Республике обстреляли представители ВСУ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).