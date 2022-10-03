Москва, 3 октября 2022, 03:19 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 октября 2022 года планирует начать рассмотрение земельного спора столичного департамента и компании «Касторама Рус». Третьим лицом в деле выступает правительство Москвы, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление департамент городского имущества Москвы подал в середине сентября 2022 года. Дело принято к производству судьей Хабаровой.
В споре речь идёт о расторжении договора аренды земельного участка общей площадью 1886 кв. м на Симферопольском шоссе, 13. Договор был заключен в феврале 2012 года. Истец также требует обязать возвратить земельный участок «свободным от застройки, в том состоянии в котором он был передан в аренду». По адресным базам, по этому адресу числится административное здание.
По данным публичной кадастровой карты, участок, упоминаемый в иске, предназначался «под строительство и размещение торгового объекта».
Компания-ответчик учреждена в сентябре 2004 года. Собственник — ООО «Максидом» (владельцы — Лариса Черепанова, Владимир Полетаев, Сергей Голиков, Дмитрий Соколов, Александр и Мария Евневичи). На сайте компании уточняется, что Castorama — одна из крупнейших в России сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта. В активе юрлица — 13 магазинов в 11 регионах России.