Москва, 3 октября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 20 октября 2022 года планирует начать рассмотрение земельного спора столичного департамента и компании «Касторама Рус». Третьим лицом в деле выступает правительство Москвы, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление департамент городского имущества Москвы подал в середине сентября 2022 года. Дело принято к производству судьей Хабаровой.

В споре речь идёт о расторжении договора аренды земельного участка общей площадью 1886 кв. м на Симферопольском шоссе, 13. Договор был заключен в феврале 2012 года. Истец также требует обязать возвратить земельный участок «свободным от застройки, в том состоянии, в котором он был передан в аренду». По адресным базам, по этому адресу числится административное здание.

По данным публичной кадастровой карты, участок, упоминаемый в иске, предназначался «под строительство и размещение торгового объекта».