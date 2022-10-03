Краснодар, , 03:11 — REGNUM Исполнителя крупного государственного контракта на строительство технопарка для инженерной подготовки плавсостава и работников береговой инфраструктуры флота и профессионального обучения в Новороссийске планируют выбрать 1 ноября 2022 года. Соответствующий тендер с начальной ценой почти 0,6 млрд рублей уже объявлен ФКУ «Ространсмодернизация», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

По контракту, максимальная стоимость которого составляет 580 064 707,86 рубля, планируется крупный аванс — 40%. Профинансируют работу из федерального бюджета.

Строить технопарк должны начать в середине ноября 2022 года и возвести уже к началу апреля 2024 года.

В задачи исполнителя также входит озеленение территории.

Место выполнения работ — Новороссийск, пр. Ленина, 93. По этому же адресу расположен Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова.