Лондон, , 03:02 — REGNUM Фунт стерлингов, древнейшая валюта Европы, 30 лет назад пережила крупнейшее падение, вновь обвалилась до минимума к доллару, рассказал агентству «Прайм» экономист Лазарь Бадалов.

Фунт стерлингов rongfx.com

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«26 сентября курс фунта к доллару опускался до 1,03 доллара, пробив исторический минимум в 1,054 доллара. Текущее падение курса фунта имеет все шансы побить 30-летний рекорд давности, как по глубине падения, продолжительности, так и с точки зрения последствий для экономики Англии», — пояснил Бадалов.

По мнению экономиста, энергокризис сильно пошатнул британскую экономику, так как субсидирование затрат на энергию приведёт лишь к увеличению государственного долга. На этом фоне Банк Англии ведёт повышение процентных ставок, чтобы справиться с галопирующей инфляцией.

«Англия оказалась в ловушке, за которую обычно сама критикует развивающиеся рынки. Это классическая спираль, когда политики ради восстановления доверия избирателей увеличивают государственные расходы. Но взамен экономика сталкивается с инфляцией, которая поглощает весь положительный эффект от вливания денег. Дальнейшая щедрость бюджетных расходов, вероятно, и дальше будет приводить к росту инфляции и падению курса фунта», — добавил эксперт.

При этом Лазарь Бадалов заверяет, что в Банке Англии всё это прекрасно понимают, и поэтому объявили о начале покупок долгосрочных государственных облигаций с 28 сентября по 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, падение курса британского фунта стерлингов, которое произошло после обнародования плана по сокращению налогов в Великобритании, вызывало шквал критики жителей королевства в адрес премьер-министра страны Лиз Трасс.