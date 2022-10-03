Бразилиа, 3 октября, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обошёл своего ключевого соперника, действующего лидера страны Жаира Болсонару на выборах главы государства. Об этом 3 октября свидетельствуют данные обработки 70% бюллетеней.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

За Лула да Силву проголосовали 45,74% избирателей, за Болсонару отдали свои голоса 45,51% от общего числа голосовавших. Разрыв продолжает увеличиваться в пользу экс-президента Бразилии.

При этом ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, чтобы одержать победу в первом туре выборов. Второй тур президентских выборов намечен на 30 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент Бразилии Болсонару опережал своего соперника Лулу да Сильву по результатам обработки 52,21% бюллетеней.