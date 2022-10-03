Рим, , 02:59 — REGNUM В Милане в воскресенье 3 октября состоялся митинг в поддержку России и за освобождение Донбасса, против НАТО и американского империализма. Помимо прочего участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших российских солдат, которые «сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства», рассказал ТАСС организатор митинга основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

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В митинге приняли участие около 1 тыс. человек. Организатор сообщил, что из-за ожидаемого большого наплыва участников, власти настояли на смене места проведения акции.

В память о погибших российских солдатах участники зажгли свечи.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на территории бывш. УССР будет иметь жесткие последствия для России, написал ТАСС.