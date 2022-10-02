Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 3 октября, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила о своей победе на выборах на пост члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа. Победную речь политик произнесла в ночь на 3 октября, обратившись к избирателям из штаба своей партии «Союз независимых социал-демократов».

Zlatno krilo Желька Цвиянович

Цвиянович поблагодарила своих избирателей за поддержку, давшую ей возможность победить на выборах. Отмечается, что Цвиянович победила с «неоспоримым преимуществом».

Всего в Боснии и Герцеговине работали 5903 избирательных участка, из них 21 был расположен в диппредставительствах в 15 государствах. Право отдать свой голос на выборах было у 3 386 666 граждан. За ходом выборов следили 60 тыс. аккредитованных наблюдателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Республики Сербской Желька Цвиянович намерена победить на выборах в Боснии и Герцеговине.