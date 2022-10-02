Северодонецк, ЛНР, 3 октября, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Военный корреспондент Евгений Поддубный, находясь в прифронтовой Кременной в Северодонецком районе Луганской области, рассказал об обстановке в зоне боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Наша группа работает в Кременной. Поговорили с бойцами и командирами, посмотрели на новую реальность. Линия фронта выстраивается вокруг этого крупного населённого пункта. У противника теперь два возможных направления развития успеха на нашем участке: Сватовское и на Рубежное. И на первом и на втором сейчас закрепляются мужики, которые вышли из Красного Лимана. Мужики тёртые и бывалые. И они в порядке», — написал в своём телеграм-канале Поддубный.

Как сообщало ИА REGNUM, заветная мечта противников России состоит в том, чтобы разобщить нас, написал в своем телеграм-канале 29 сентября военкор Евгений Поддубный.