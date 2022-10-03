Москва, , 02:17 — REGNUM Лоцманов, которые проводят суда с энергоносителями через проливы, могут исключить из санкций в отношении России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Лоцман Rosmorport.ru

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Исключение рассматривается ЕС. Оно должно вступить в силу в декабре и позволит судовладельцам нанимать лоцманов для проводки судов, в частности, через проливы Дании, которыми пользуются для транспортировки нефти и топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, морское управление Дании предупредило о том, что танкеры с российской нефтью, направляющиеся через Датские проливы, могут потерпеть крушение и разлить свой груз, если будут проходить через эти коварные воды без специальных лоцманов, которых предоставляет Дания. Об этом писал Financial Times.