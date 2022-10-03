Бразилиа, , 02:11 — REGNUM Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару опережает своего соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву на выборах главы государства. Это 2 октября следует из данных обработки 52,21% бюллетеней.

Жаир Болсонару (сс) Senado Federal

На настоящий момент Болсонару лидирует с 46,31% голосов, за действующего главу Бразилии проголосовали 27,7 млн человек. Основной соперник Лула да Силва набрал 44,86% голосов избирателей, его поддержали 26,8 млн избирателей.

По данным Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК в Бразилии), общее число зарегистрированных избирателей в стране превысило 156 млн человек.

за бразильского лидера, придерживающегося консервативных политических взглядов, проголосовали 27,7 млн человек. Его основной конкурент социалист Луис Инасиу Лула да Силва заручился поддержкой 26,8 млн избирателей (44,86%), сократив изначальное отставание. По данным ВИС, общее число зарегистрированных избирателей превышает 156 млн человек.

Для победы в первом туре голосования кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей. На настоящий момент никто из кандидатов не может быть назван победителем в президентской гонке. Второй тур выборов назначен на 30 октября.

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