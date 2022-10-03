Санкт-Петербург, , 02:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге 2 октября скончался учёный, президент Арктической академии наук, капитан первого ранга в отставке Валерий Митько, которого обвиняли в государственной измене в форме шпионажа, сообщили «Интерфаксу» его адвокаты.

Шпионаж pixabay.com

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Валерию Митько был 81 год. Его состояние в последнее время ухудшилось, часто к учёному, находящемуся с февраля 2020 года под домашним арестом, вызывали врачей.

«Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — сообщает защита Митько.

Учёный вину в ходе следствия не признал.

В январе 2022 года дело подозреваемого было передано в суд, но процесс так и не начался.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике, Митько вывез в своём чемодане в Китай документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель.