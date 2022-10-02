Москва, 3 октября, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Обнаруженный российскими обсерваториями астероид 2022 SE37, диаметр которого составляет около полукилометра, не представляет угрозы Земле ещё несколько десятилетий. Научный журналист Михаил Котов уверен, что «нужно продолжать жить дальше», пишет «Лента. ру».

NASA Астероид

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Он подчеркнул, что о новом астероиде известно пока мало.

«Если астрономы говорят, что в ближайшее время он не представляет опасности, то можно спокойно выдохнуть на несколько лет или даже десятков лет, то есть в ближайшее время он совсем-совсем никакой опасности не представляет», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, новый астероид 2022 SE37, который сближается с Землёй, обнаружили в ночь на 1 октября две российские обсерватории.