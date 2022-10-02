Берлин, 3 октября, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт прокомментировала взятие киевским режимом города Красный Лиман, отметив, что это не меняет ход войны.

Александр Погожев ИА REGNUM Красный Лиман, ДНР

Читайте также: Кадыров обвинил командующего ЦВО в выводе войск из Красного Лимана

«Конечно, это успех, и нельзя не отдать ему должное. Но это ни в коем случае не поворотный момент. К сожалению, приходится констатировать, что война продлится не несколько недель, а месяцы», — цитируют СМИ Кристину Ламбрехт.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, за вывод союзных сил из города Красный Лиман в ДНР несёт ответственность командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.