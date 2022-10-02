Вашингтон, 3 октября, 2022, 01:42 — ИА Регнум. В США обеспокоены тем, что если страна окажется причастной к взрывам на «Северном потоке», то это даст право России нанести в ответ удары по инфраструктуре Соединенных Штатов. Об этом в National Review пишет Майкл Брендан Догерти.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Читайте также: Роскосмос мониторит утечку газа из «Северных потоков»

Президента РФ Владимира Путина автор называет отчаявшимся и утверждает, что, в случае причастности США к взрывам на газопроводе, Россия сможет относиться к Штатам, как к воюющей стране и атаковать объекты инфраструктуры.

Майкл Брендан Догерти считает, что сама Россия вряд ли причастна к произошедшему на «Северном потоке» и если след США будет доказан, то это существенно испортит отношения с другими странами, особенно с Германией.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос продолжает мониторить из космоса утечки газа из «Северных потоков».