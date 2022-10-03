Киев, , 01:37 — REGNUM Иск Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому был отклонён так называемым Верховным судом киевского режима. Об этом 2 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на материалы суда.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Порошенко потребовал обязать Зеленского опубликовать информацию СБУ о бизнес-связях с политиком Виктором Медведчуком. В частности, речь идёт о записи телефонных разговоров Медведчука с представителями России, ДНР и ЛНР.

Переговоры велись о поставках электроэнергии Донбассу. Порошенко просил суд признать противоправным нежелание Зеленского предать публичной огласке информацию, представляющую общественный интерес.

Верховный суд киевского режима отказал Порошенко в удовлетворении иска. Производство по делу закрыто. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда. Госбюро расследований также опровергло возможность уничтожения материалов, связанных с делом Порошенко.

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