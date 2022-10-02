Москва, 3 октября, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Силовики в Москве задержали первокурсника, 18-летнего Олега Журавлёва, который грозился «устроить резню» в Российском новом университете, сообщается на сайте вуза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Он вёл себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета. Нынешняя ситуация требует от нас быть особенно бдительными. Информация о Журавлёве была нами незамедлительно передана в спецслужбы. Наши опасения подтвердились, последователь культа «Колумбайна» (движение, признанное террористическим и запрещенное в РФ) был задержан и сейчас находится под стражей. Благодаря совместным слаженным действиям руководства университета и УФСБ Москвы угроза предотвращена. Ситуация под контролем», — пояснил ректор университета Владимир Зернов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Беслане прошла акция «Свеча памяти» в память о погибших в школе №88 города Ижевска. Во дворе школы №1 в Беслане, где в 2004 году произошел теракт, зажгли поминальные свечи. Память погибших почтили минутой молчания.