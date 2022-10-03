Анкара, , 00:58 — REGNUM В Турции спустили на воду противолодочный корвет класса Ada «Гетман Иван Мазепа» для военно-морских сил киевского режима, сообщил в своем Twitter глава минобороны б. УССР Алексей Резников.

Граница Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

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На церемонии спущения судна присутствовала супруга Зеленского — Елена, которая об этом сообщила в соцсетях.

Отмечается, что меморандум с госпредприятием Турции о строительстве нескольких корветов для киевского режима был подписан два года назад.

Турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025–2030 годов. Водоизмещение корветов класса Ada — свыше 2,4 тыс. тонн, максимальная скорость — 29 узлов, а дальность плавания — 3,5 тыс. миль.

Противовоздушная оборона корветов будет состоять из французских зенитно-ракетных комплексов VL MIKA. Также будет установлена скорострельная автоматическая корабельная зенитная установка Oerlikon Millennium калибром 35 мм. На кораблях есть ангар для вертолёта.

Кака сообщало ИА REGNUM, военные корабли Китая и России приступили ко второму совместному военно-морскому патрулированию в Тихом океане вскоре после завершения стратегических учений «Восток-2022» под руководством России в начале этого месяца, что, по мнению экспертов, продемонстрирует ответственность двух стран как крупных держав и внесет вклад в региональный мир и стабильность.