Киншаса, , 00:57 — REGNUM Как минимум 14 человек были убиты боевиками из радикально-экстремистской группировки «Альянс демократических сил» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 2 октября сообщило Agence France-Presse (AFP).

Демократическая Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что вооружённые мачете боевики ворвались в деревню и напали на мирных жителей В результате нападения погибли 14 человек, ещё двое получили ранения, а двое детей числятся пропавшими без вести.

По данным ООН, боевики из экстремистской группировки, захватившие под свой контроль часть восточных районов ДР Конго, за последние два года убили более 1,3 тыс. мирных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенты Франции Эммануэль Макрон, Руанды Поль Кагаме и ДР Конго Феликс Чисекеди во время встречи в Нью-Йорке договорились о совместных действиях против угрозы, исходящей от террористических группировок на востоке ДР Конго.

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