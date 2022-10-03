Сана, , 00:55 — REGNUM Условия перемирия не исполняются враждебными странами, поэтому правящая на севере Йемена шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы) пригрозила нанести удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

Йемен Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Группировка призвала работающие там компании покинуть эти страны, подчеркнув, что их вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты природных богатств.

«Возможно любое развитие событий», — заявили хуситы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выразила беспокойство в связи с отсутствием прогресса в переговорах о продлении перемирия между сторонами конфликта в Йемене.