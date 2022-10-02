Мелитополь, 3 октября, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Киевский режим заблокировал выезд через свой КПП на освобожденную часть Запорожья, в частности в город Васильевку.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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«В одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка на освобождённую часть Запорожской области. Они намеренно создают препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории. Идёт прямое нарушение прав людей, ограничивая их передвижение и свободу. Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, какая произошла 30 сентября.

КПП Васильевка открыт для тех, кто желает въехать на освобожденную территорию Запорожья. Надеемся, что людям удастся выехать, гарантируем им безопасность и всестороннюю помощь», — написал в своём телеграм-канале глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция будет долгой, будут новые волны мобилизации, ожидает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).