Веллингтон, , 00:24 — REGNUM Возможность введения дополнительных антироссийских санкций рассматривает премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Об этом политик заявила 2 октября в эфире радио RNZ.

Джасинда Ардерн GregorRichardson

Как пояснила Ардерн, правительство продолжает рассмотрение и анализ санкций, которые могут быль наложены на лиц, обладающих влиянием, а также на товары и услуги.

По словам премьера Новой Зеландии, она ожидает в течение двух недель получить от властей совет по вопросу ужесточения антироссийских санкций.

Кроме того, Ардерн не исключает усиления военной помощи Киеву со стороны Новой Зеландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над санкциями, введёнными в отношении него властями Новой Зеландии.

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