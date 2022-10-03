Лондон, , 00:24 — REGNUM 24-летний нападающий лондонского «Челси» и сборной США по футболу Кристиан Пулишич прошедшим летом мог стать футболистом «Ньюкасла». Об этом 2 октября сообщает издание Give me Sport.

По информации источника, «сороки» были всерьез заинтересованы в подписании игрока, однако трансфер не состоялся из-за высокой стоимость футболиста. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Пулишича в 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в девяти матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что в подписании Кристиана Пулишича заинтересован туринский «Ювентус», готовый сделать предложение по трансферу игрока в январе.