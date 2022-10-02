Варшава, 3 октября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. 22-летнего нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего за «Хапоэль» из Беэр-Шевы, не пустят в Польшу на матч Лиги конференций УЕФА 2022/23 из-за гражданства РФ. Об этом 2 октября сообщает издание Sports Walla.

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

Матч 3-го тура групповой стадии Лиги конференций «Лех» (Познань) — «Хапоэль» (Беэр-Шева) состоится 6 октября и пройдет в Познани на стадионе «ИНЕА». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В текущем сезоне на счету Магомеда-Шапи Сулейманова два забитых мяча в девяти матчах за израильский клуб во всех турнирах.

Действующее соглашение Сулейманова с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 3 миллиона евро.