Бергамо, Италия, , 00:15 — REGNUM 2 октября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в матче восьмого тура итальянской Серии А 2022/23 одержал минимальную победу над «Фиорентиной» из Флоренции со счетом 1:0.

«Рома» vs «Фиорентина» — 2:0 Asroma.com

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил нападающий сборной Нигерии Адемола Лукман после передачи Луиса Мурьеля. Желтые карточки получили Джакомо Бонавентура, Джорджио Скальвини, Ханс Хатебур и Софьян Амрабат. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати.

Составы команд:

«Аталанта»: Спортьелло, Толои (Демирал, 75’), Околи, Хатебур, Скальвини, Соппи (Мэле, 56’), Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 56’), де Рон, Мурьель (Хойлунн, 74’), Лукман (Малиновский, 74’).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Венути (Терзич, 67’), Мартинес (Дункан, 85’), Жулио, Бонавентура (Амрабат, 67’), Мандрагора, Барак (Йович, 75’), Сапонара (Кабрал, 86’), Иконе, Куаме.