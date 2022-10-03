Вулвергемптон, Великобритания, , 00:10 — REGNUM Футбольный клуб «Вулверхэмптон» отправил в отставку главного тренера основной команды Бруну Лаже после поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед». Об этом 2 октября сообщается на официальном сайте клуба.

Футбол Phil Parker

Бруну Лаже возглавлял «Вулверхэмптон» с июня 2021 года после ухода Нуну Эшпириту Санту в лондонский «Тоттенхэм» на аналогичную должность. По итогам сезона 2021/22 «Вулверхэмптон» занял десятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В январе 2022 года Лаже был признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

На данный момент «Вулверхэмптон» с одной победой и шестью набранными очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. От выхода из зоны вылета «волков» отделяет одно очко.