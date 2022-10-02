Нижний Новгород, 3 октября, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал поражение команды от московского «Спартака» со счетом 1:2 в матче 11-го тура Мир Российской премьер-лиги 2022/23.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Пари НН» Артур Нигматулин

«У нас молодая команда. Для некоторых игроков это первая игра с соперником такого уровня. Есть результат, его надо принимать. Но я думаю, что ребята не заслужили упреков в свой адрес, потому что были самоотдача и качество игры», — сказал Галактионов на послематчевой пресс-конференции.

На данный момент «Пари Нижний Новгород» с тремя победами и 12 набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице Мир Российской премьер-лиги 2022/23. В матче 12-го тура «Пари НН» встретится с московским «Торпедо».