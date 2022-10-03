3 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:18 — REGNUM Информация, согласно которой ситуация на рынке автозапчастей в России оставляет желать лучшего: цены растут, наблюдается дефицит лобовых стекол, кузовных деталей, двигателей и расходников — масляных и топливных фильтров, а параллельный импорт не может удовлетворить всё более и более возрастающий спрос, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобили Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ещё пару месяцев назад нам рассказывали, что всё у нас нормально и всего лишь проблемы с электроникой для авто. Теперь выясняется, что вообще ничего толком нет. Если «АвтоВАЗ» ещё можно отремонтировать, то все остальные автовладельцы начинают нервно чесать репу», — отметил Никита У.

Многие пользователи отмечают, что в случае с автозапчастями для автомобилей зарубежных брендов действительно намечается значительный дефицит, а цены на имеющиеся товары растут как на дрожжах.

«Не знаю насчёт иномарочных запчастей, но есть дефицит кузовных деталей для «АвтоВАЗа». Спрос большой, а на рынке ничего нет», — указывает Кассий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что и в случае с отечественными автомобилями ситуация обстоит не лучшим образом, ведь многие российские машины имеют в себе немалую долю иностранных комплектующих, до которых теперь не каждый сумеет дотянуться.

«Для «Лады Весты» ничего толком не купить, как и самой «Весты» теперь не купишь. Всё, кончился праздник, расходимся», — написал Павел И.

Часть людей полагает, что ситуацию мог бы исправить расширенный параллельный импорт, поскольку нынешний объём поступающих товаров не соответствует уровню спроса на территории Российской Федерации.

«Китай нам поможет. Ведь так?» — вопрошает Максим Б.

«Что-то буксует наш параллельный импорт», — заметил Ринат А.

Ремонт автомобиля Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ряд пользователей отмечает, что власти обещают, что уже скоро ситуация на рынке автозапчастей в России придёт в норму, но не всем удаётся в это поверить.

«Якобы через пару месяцев всё нормализуется. А кто будет отвечать, если не нормализуется? В России, конечно, привыкли верить обещаниям властей и ждать, но народ, мягко говоря, на пределе уже», — указывает Андрей Б.

Нашлись и те, кто призвал не лить слёзы, поскольку все прекрасно понимают, в каком тяжёлом положении сейчас находится Россия. В связи с этим народу в первую очередь необходимо обеспечить победу на фронте, чтобы затем мирная жизнь вернулась на круги своя.

«Автовладельцы первыми должны были понимать, чем нам все эти санкции аукнуться должны. Не надо иллюзий. Все всё прекрасно знали и тем не менее со своими заморскими конями не расставались. Наоборот даже, в феврале массово всё скупили, что в стране оставалось», — отметил Геннадий О.

«Думаю, в стране всё появится и будем жить в достатке, когда победа в спецоперации случится. Пока что время полувоенное. Отсюда и полунедостаток полувсего в стране», — считает Василий Г.

Напомним, 2 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому ситуация на рынке автозапчастей в России оставляет желать лучшего: цены растут, наблюдается дефицит лобовых стекол, кузовных деталей, двигателей и расходников — масляных и топливных фильтров, а параллельный импорт не может удовлетворить всё более и более возрастающий спрос.