Мадрид, , 23:58 — REGNUM Мадридский «Реал» в матче седьмого тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с «Осасуной». Основное время встречи, проходившей в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилось со счетом 1:1.

«Реал Мадрид» RonnyK

Первый мяч на 42-й минуте встречи забил фланговый нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после передачи Давида Алабы — 1:0. В дебюте второй половины Энрике Гарсия сравнял счет — 1:1. На 79-й минуте Карим Бензема упустил возможность вновь вывести «сливочных» вперед, промахнувшись с пенальти.

«Реал», не сумев одержать победу, с 19-ю очками опустился на второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. «Сливочных» по итогам тура опередила каталонская «Барселона». «Осасуна», набрав 13 очков, поднялась на седьмую позицию.