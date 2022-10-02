Джакарта, 2 октября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. 125 человек погибли в результате давки на стадионе в городе Маланг в Индонезии. Об этом 2 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу агентства здравоохранения города.

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По последним данным, число пострадавших на стадионе увеличилось до 323 человек.

Ранее сообщалось о 174 погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября на стадионе в Маланге вспыхнули беспорядки. Для разгона болельщиков полиция применила слезоточивый газ, что вызвало давку.