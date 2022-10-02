Ноттингем, Великобритания, , 23:55 — REGNUM В понедельник, 3 октября, «Лестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форестом». Встреча пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

В последний раз «Ноттингем Форест» и «Лестер Сити» играли между собой 6 февраля 2022 года в матче четвертого раунда Кубка Англии. Тот матч завершился крупным поражением «лис» со счетом 1:4.

На данный момент «Лестер Сити» без побед и с одним набранным очком занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23. «Ноттингем Форест», набрав четыре очка, располагается позицией выше.