Самара, , 23:53 — REGNUM 3 октября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в последнем матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Денис Березнов. Резервный арбитр — Кирилл Силантьев.

На данный момент «Краснодар» с шестью победами и 20-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», набрав десять очков, располагаются шестью позициями ниже.