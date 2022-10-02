Вашингтон, 2 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты будут поддерживать независимость и территориальную целостность территории б. УССР, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Салливан встретился в Стамбуле с Ермаком. Салливан подчеркнул твердую поддержку США независимости и территориальной целостности [б. УССР]», — цитирует его пресс-служба Белого дома.

Также сообщается, что стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.