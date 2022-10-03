3 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили удар ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске, в результате которого было уничтожено 35 сотрудников нацистской службы, а свыше сорока пропали без вести.

Светлана Рыбина, , 09:28 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в результате удара Воздушно-космических сил России по зданию управления СБУ в Днепропетровске (подконтрольный киевскому неонацистскому режиму город), который был нанесён ещё 29 сентября 2022 года, более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Кочергин. В небесах на земле и на море (фрагмент). 1941

«Какая хорошая новость! Побольше бы таких!» — отметил Батыр Ш.

Многие пользователи встретили эту новость аплодисментами, ведь наконец-то под удары российских сил попали идейные нацисты, которые чинят террор на подконтрольных им территориях.

«Вот такие новости нам нужны! А то сплошные плохие вести в последнее время», — пишет Николай П.

«Эх, хорошо! Эту нечисть нужно вычищать в первую очередь, как и идейных нацистов», — поделился своим мнением Артём Л.

«Уничтожили тамошнее Гестапо. Вот так. И сделать такое же надо в каждом населённом пункте там. Вот так», — написал Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные удары нужно наносить в самом сердце киевского неонацистского режима, чтобы устранить верхушку террористов, внеся смятение в нижестоящие ряды противника.

«Хорошо бы так по Киеву попасть, чтобы Зеленский со своим офисом без вести пропал», — подметил Александр Я.

Часть людей полагает, что сколько бы российские ВКС не били по нацистам, располагающимся на периферии, на их смену всё равно придут новые силы.

«Тем не менее имя им — легион. Нацистам числа нет. Сколько не выноси, новые подойдут. Новости, конечно, хорошие, но количественно враг должен терять в десятки раз больше высокопоставленных лиц, чем сейчас», — указывает Валерий П.

«Тут попали, но в других городах [на территории бывшей УССР] СБУ работают круглосуточно. И где наши крылатые голуби апокалипсиса?» — спрашивает Геннадий П.

Уничтожение складов с боеприпасами и военной техникой ВСУ Министерство обороны России

Ряд пользователей указывает на то, что не стоит ограничивать нанесение ударов лишь восточной и южной частью территории бывш. УССР.

«Надо по всей линии фронта скопления живой силы противника уничтожать, технику, орудия, замаскированные склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Надо и в глубоком тылу до Закарпатья объекты уничтожать», — считает пользователь Тихий Рубеж.

Нашлись и те, кто всё ещё ждёт, когда Россия начнёт наносить удары непосредственно по центрам принятия решений, что анонсировали высшие должностные лица ещё месяцы назад.

«Высокоточным оружием, высокоточным оружием… больше полугода слушаем это, а нацисты всё прут и прут. Может быть, высоким лицам в России всё-таки выполнить свои обещания и таки ударить по центрам принятия решений? 30 эсбэушников — это кот наплакал. Их там тысячи идейных нацистов. Только уничтожение верхушки изменит ход спецоперации в пользу России», — уверен Валентин С.

Напомним, 2 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что в результате удара Воздушно-космических сил России по зданию управления СБУ в Днепропетровске (подконтрольный киевскому неонацистскому режиму город), который был нанесён ещё 29 сентября 2022 года, более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести.