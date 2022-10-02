Турин, Италия, 2 октября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. 2 октября туринский «Ювентус» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу сезона 2022/23 разгромил «Болонью». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Логотип Ювентуса

Забитыми мячами в составе «старой синьоры» отметились Филип Костич (24’ Душлан Влахович), Душан Влахович (59’ Уэстон Маккенни) и Аркадиуш Милик (62’ Хуан Куадрадо). Единственную желтую карточку на 90+2-й минуте получил защитник гостей Хоакин Соса.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Сандро, Данило, Бонуччи, Локателли (Миретти, 77’), Маккенни (Куадрадо, 60’), Костич (Паредес, 60’), Рабьо (Де Шильо, 77’), Влахович, Милик (Кин, 82’).

«Болонья»: Скорупский, Соса, Бонифази, Ликояннич, де Сильвестри (Камбьязо, 61’), Орсолини, Домингес (Медель, 61’), Сансоне (Виньято, 61’), Сориано (Фергюсон, 77’), Схаутен (Абишер, 77’), Арнаутович.

«Ювентус», одержав третью победу в сезоне и набрав 13 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с шестью очками временно расположилась на 17-й позиции.