Монако, 2 октября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. 2 октября «Монако» в матче девятого тура французской Лиги 1 2022/23 разгромил «Нант» со счетом 4:1. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II».

Футбольный клуб «Монако»

Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились Виссам Бен-Йеддер (6’ Брель Эмболо, 28’ Александр Головин, 62’ пенальти) и Брель Эмболо (2’). Единственный гол «Нанта» на 79-й минуте встречи в свои ворота забил защитник «Монако» Кайе Энрике.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Нюбель, Вандерсон (Марипан, 66’), Бадьяшиль (Сарр, 66’), Дисаси, Энрике, Камара, Головин (Минамино, 66’), Фофана (Матазо, 71’), Диатта, Бен-Йеддер, Эмболо (Фолланд, 46’).

«Нант»: Лафон, Жирото, Паллуа, Аппиа, Кастеллетто (Коршья, 30’), Мерлен, Чиривелья, Гессан (Бамба, 78’), Сиссоко (Дусе, 66’), Саймон (Мохамед, 65’), Ганаго (Блас, 65’).