Мехико, 2 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. У побережья Мексики зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 2 октября с эпицентром, расположенным на расстоянии около 70 км к востоку от населенного пункта Ла-Ривера.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября у западного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5.