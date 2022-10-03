3 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили декларацию девяти европейских стран, которые поддержали возможное вступление Киева в НАТО.

Светлана Рыбина, , 08:00 — REGNUM Заявление администрации пресс-службы главы Румынии Клауса Йоханниса о том, что президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение киевского неонацистского режима к Североатлантическому альянсу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди подписантов оказались президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии. В своей совместной декларации авторы просят Российскую Федерацию покинуть территорию, якобы принадлежащую нацистскому режиму, а также выступают за будущее вхождение Киева в состав НАТО.

«Они бессмертные, что ли? Сами себе конец выпрашивают», — пишет Людмила Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что среди подписантов оказались все те страны, которые, на самом деле, готовы дать Киеву возможность стать полноправным членом НАТО. Тем не менее среди этих государств нет главных «помощников» нацистского режима, включая Германию, Францию, Великобританию и США. Выходит, что в реальности двери альянса для Киева закрыты, но зато ему позволено подглядывать в замочную скважину.

«Всего девять? Ха-ха-ха!» — написал Никита В.

«Одни лишь только мелкие и никчёмные поддержали», — подметила Aliya A.

«Одни евронищеброды подписали. Они же устав и требования НАТО нарушат все, приняв Киев в свои ряды. Никто их не поддержит», — уверен Денис В.

Некоторые комментаторы отмечают, что среди подписавших декларацию оказались только самые бедные страны Европы, которые смертельно зависят от поддержки Брюсселя и Вашингтона.

«Прибалты, как всегда, двумя руками за, только их мнение никого не интересует», — отметил Василий П.

«Страны-нахлебники и паразиты поддержали себе подобного», — написала Анна М.

«Все сявки поддержали, от которых там ничего не зависит. Нужны только, чтобы тявкать и для размещения баз НАТО поближе к России», — указывает Антон В.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Киев не может стать частью альянса, поскольку совершенно не соответствует его требованиям.

«Разве разрешено принимать в НАТО страну, где идёт военный конфликт? А государство с территориальными претензиями имеет право становиться членом альянса? Зачем проводить такие голосования, заранее зная, что Киеву никакой НАТО не светит?» — задаётся вопросом Екатерина М.

Нашлись и те, кто уверены, что НАТО не возьмёт к себе киевский режим, поскольку это приведёт к ядерной войне с Россией.

«В войну ради Киева ввязываться официально никто не хочет, даже судя по новостям из Штатов. Поэтому и в НАТО не возьмут. Если Россия выйдет победителем, то они как бы и ни при чём. Это наёмники сами поехали по своей инициативе. Ну а оружие — ну, это поддерживали страну, опасались угрозы. Если же вдруг внезапно одержит победу Киев, так им ещё лучше. На фоне запредельных долгов все плюшки между собой попилят и будут радостные сидеть, как будто не при делах», — поделилась своим мнением Анна М.

Напомним, 2 октября администрация пресс-службы главы Румынии Клауса Йоханниса сообщила на своём сайте о том, что президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение киевского неонацистского режима к Североатлантическому альянсу.