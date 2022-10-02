Сараево, 2 октября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Явка на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине составила 50%, сообщил 2 октября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сауд Арнаутович.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

«Общая явка составила 50%, или 1 644 044 человека, а на прошлых выборах 2018 года явка составляла 54,02%», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Боснии и Герцеговине прошли выборы трех членов президиума страны, президента Республики Сербской, органов центральной власти и муниципалитетов.

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