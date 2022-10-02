Брюссель, 2 октября 2022, 23:06 — REGNUM Евросоюз продолжит усиливать санкции против России отношении, заявил 2 октября глава Евросовета Шарль Мишель.
По его мнению, лидеры стран ЕС на саммите 7 октября обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи киевскому режиму.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что страны — участницы Европейского союза достигли предварительного соглашения по восьмому пакету антироссийских санкций.
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