Брюссель, 2 октября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Евросоюз продолжит усиливать санкции против России, заявил 2 октября глава Евросовета Шарль Мишель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше усилить давление на Россию с целью прекращения войны», — написал он в письме, адресованном лидерам стран ЕС в преддверии неформального саммита 6–7 октября в Праге.

По его мнению, лидеры стран ЕС на саммите 7 октября обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи киевскому режиму.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что страны — участницы Европейского союза достигли предварительного соглашения по восьмому пакету антироссийских санкций.

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